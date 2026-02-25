Parçalı Yıllar Filminin Galası Yapıldı - Son Dakika
Parçalı Yıllar Filminin Galası Yapıldı

25.02.2026 12:17
1975-1980 dönemi Türkiye'sini konu alan 'Parçalı Yıllar' filmi, Soho House'ta galasını yaptı.

Başrollerini Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek ve İlkin Tüfekçi'nin paylaştığı "Parçalı Yıllar" filminin galası, İstanbul'daki Soho House'ta gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Kaymaz Film Production ve Burus Yapım'ın üstlendiği filmin gösterimine, film ekibinin yanı sıra sinema ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Hasan Tolga Pulat, galada yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok fazla anlatılmayan bir döneme samimi ve dürüst bir yerden bakmaya çalıştıklarını belirterek, filmin seyirciyle güçlü ve samimi bir bağ kurmasını umduğunu aktardı.

"Dönem filmi olmasının yanı sıra günümüzle de bağ kuran bir yapım"

"Aytekin Aktaş" karakterini canlandıran Yetkin Dikinciler, rolüyle ilgili şunları kaydetti:"

"1975-1980 yılları arasında hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan buhranlar sürecinde, ülkemizin yaşadığı ambargo dönemindeki ekonomik, sosyal ve ahlaki çöküşün bir izdüşümü bu film. Dolayısıyla bir yüzleşme filmi diyebiliriz. İnsanlar, 'Parçalı Yıllar' metaforuyla siyasi nedenlerden dolayı neredeyse birbirlerini parçalıyordu. Ben de filmde kendi hayalleriyle başına gelenler arasında mücadele eden trajik bir karakteri canlandırıyorum. Bir dönem filmi olmasının yanı sıra günümüzle de bağ kuran bir yapım. Aytekin Aktaş, dışarıdaki büyük gürültüye rağmen iç sesini dinlemeye çalışan bir insan."

Oyuncu Levent Özdilek de filmin tarihsel önemine değinerek, "Bu film, dramatik yapısının ötesinde o döneme tanıklık ediyor. Türkiye'de o yıllar adeta yaşanmamış gibi yok sayıldı. 'Parçalı Yıllar', 1975-1980 arasında parçalanmış Türkiye'ye bir belgedir. İzleyenler hem gülecek hem de derin bir dramla karşılaşacak. Özellikle yeni jenerasyonun o dönemi öğrenmesi açısından çok kıymetli bir yapım." ifadelerini kullandı.

Necmi Yapıcı ve Bilge Şen'in de rol aldığı yapım, Türkiye'de 1970'li yıllarda Amerikan ambargosunun yarattığı ekonomik krizin sinema sektöründe köklü bir dönüşüme yol açtığı dönemi işliyor.

Türk sinemasının karanlıkta kalmış bir sayfasını beyaz perdeye taşıyan film, 27 Şubat'ta vizyona girecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
