Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye-İtalya Kadınlar Voleybol Yarı Finali Antalya'da İzlendi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde Türkiye- İtalya karşılaşması, Antalya'da dev ekranlardan izlendi.

Antalya'da merkez Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde, A Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı finalinde İtalya ile oynadığı karşılaşma için dev ekranlar kuruldu.

Konyaaltı'ndaki Hayatpark'ta ve Muratpaşa Belediyesi'nce işletilen Denizyüzü Kafe'de kurulan dev ekranlardan maçı izleyen vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.