Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Renkli Bir Açılış Seremonisiyle Başladı

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(ANKARA) - Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, tarihinde ilk kez ana stadyumun dışında bir açılış seremonisiyle resmen başladı. Seine Nehri'nde yüzen tekneler, Trocadero meydanına doğru yol alırken, Eyfel Kulesi'nin Olimpiyat halkalarıyla süslenmiş ışıklandırması ortaya renkli manzaralar çıkardı. Yağmura rağmen, açılış törenine yaklaşık 300 binseyirci katıldı.

Paris 2024, Yaz Oyunları cuma akşamı Olimpiyat meşalesinin yakılmasına eşlik eden hareketli bir açılış seremonisiyle resmen başladı. Seine Nehri'nde başlayan seremonide, sporcuları ve törene katılan ünlü isimleri taşıyan tekneler, Notre Dame Katedrali, Paris Belediye Binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi gibi şehrin zengin kültürel mirasını sergileyen ikonik yapıların önünden ışık şovları eşliğinde geçti. Açılış seremonisi Lady Gaga, Celine Dion gibi isimlerin konserleri ve bir dizi etkinlikle devam etti.

Şehrin büyük bir kısmı etkinlik ve performansların bir parçası olarak kullanıldı. Açılış seremonisinde şehrin tarihine ve kültürüne ait unsurlar da tanıtıldı. Conciergerie pencerelerinin, kırmızı ışıklandırma ile başsız 18. yüzyıl Fransa Kraliçesi Marie Antoinette figürleriyle doldurularak, bir 'ağır metal' performansı için kullanılması, sosyal medyada çok konuşuldu.

Türkiye'den geniş katılım

Açılışa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra, Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Futbol Kulübü Başkanı Hasan Arat katıldı. Olimpiyat oyunlarında Türkiye, A Milli Kadın Voleybol Takımı da dahil olmak üzere 54'ü kadın 47'si erkek olmak üzere toplam 101 sporcu ile temsil ediliyor.

Tokyo'da düzenlenen 2020 oyunlarında, Türkiye'ye okçulukta ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Mete Gazoz ve Türkiye'ye boksta ilk olimpiyat madalyasını getiren Busenaz Sürmeneli de açılış seremonisinde yer aldı.

Sabotaj eylemlerinde endişe duyuluyor

Fransız yetkililer, 2024 Olimpiyat Oyunlarının güvenliğini sağlamak üzere şehre 30 binden fazla polis memuru, 20 bin güvenlik görevlisi ve 10 bin askeri personel konuşlandırılırak geniş çaplı önlemler alındığını aktardı. Fransız medyasında, istihbarat servislerine dayandırılan haberlere göre güvenlik önlemlerine rağmen 'yabancı müdahale' veya terör saldırısı riskinin hala yüksek olduğu düşünülüyor.

Ülkede yüksek hızlı tren hatları, açılış seremonisinden saatler önce kundaklama dahil bir dizi sabotaj eyleminin hedefi oldu. Eylemler Fransız yetkililerce açılış seremonisi öncesinde seyahati aksatmak amacıyla "Fransa'ya yönelik bir saldırı" ve "koordineli sabotaj" olarak nitelendirildi. Eylemlerin kim tarafından düzenlendiği ile ilgili kesinleşen bir bilgi yok.