Paris 8 Üniversitesinde Filistin Destekçisi Öğrenciler Gazze\'ye Destek Eylemleri İçin Görüş Alışverişinde Bulundu

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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Saint-Denis kentindeki Paris 8 Üniversitesinde bir araya gelen Filistin destekçisi öğrenciler Gazze'ye destek eylemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Filistin destekçisi öğrenciler Paris 8 Üniversitesinde bir amfide toplandı.

Amfinin duvarlarına, Filistin bayrakları, "Filistin'e Özgürlük" ve "Soykırım Durdurun. Sömürgeciliği Durdurun. Göç Yasasını Durdurun" yazılı dövizler asan öğrenciler, "Filistin yaşayacak, Filistin kazanacak" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye 7 aydır devam eden saldırılarının sona ermesini istedi.

ABD, Avrupa ve Fransa'daki üniversitelerde Filistin'e destek amacıyla yapılan gösterileri desteklerini ifade eden öğrenciler, Gazze için Fransa'da yapılabilecek eylemler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Öğrenciler, Paris'te yerel saat ile 17.30'da Filistin için düzenlenecek gösteriye katılma çağrısında bulunarak, Fransız ve İsrailli üniversiteler arasındaki işbirliklerine son verilmesini istedi.

Fransa'daki üniversitelerde Filistin için ortak bir eylem günü planlanması çağrısında bulunan öğrenciler, Filistin halkı için yapılan eylemlerin sadece üniversitelerle sınırlı kalmayıp farklı yerlere de yayılmasını da talep etti.

Soyadını vermek istemeyen Paris 8 öğrencisi Lisa, amfide, Fransa'nın İsrail'e finansal desteğine, silah ihracatına ve Gazze'de "soykırıma" katkısı olan İsrailli firmalarla işbirliğine son vermesi konusunu görüştüklerini kaydetti.

Lisa, çalışanların da öğrencilerle harekete geçtiği takdirde Gazze'deki saldırıların sonlanabileceğini savunarak, Filistin için eylemlerin yapıldığı kampüslere polisin baskın yapmasını "benzeri görülmemiş bir baskı" olarak nitelendirdi.

Paris 4 Üniversitesinde Filistin Komitesi üyesi Aicha da "Paris 1 ve Paris 4 üniversitelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrailli üniversitelerle ortaklıkları" olduğunu söyledi.

Aicha, Fransa'daki üniversite yönetimlerinin, bu ortaklıklar aracılığıyla Gazze'deki "soykırıma" verdikleri desteği sonlandırmalarını istedi.