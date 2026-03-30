Paris'te Akaryakıt Artışına Protesto

30.03.2026 16:23
Otobüs ve kamyon şoförleri, hükümetin akaryakıt yardımlarını yetersiz bulup eylem yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te otobüs ve kamyon şoförleri Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt fiyatlarında yarattığı artışa karşı hükümetin yaptığı yardımların yetersiz kalmasını protesto etti.

Paris'te Avrupa Karayolu Taşımacılığı Örgütü'nün (OTRE) çağrısı ile düzenlenen eylemlerde kamyon ve otobüs şoförleri trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

Hükümetin akaryakıt fiyatlarındaki artış karşısında devreye koyduğu yardımları yetersiz bulan karayolu şoförleri araçları ile bazı yolları trafiğe kapattı.

Fransız hükümeti karayolu taşımacılığı, tarım ve balıkçılık sektöründe fiyat artışından en çok etkilenen kesimler için nisan ayına kadar geçerli 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardımları yeterli bulmayan karayolu taşımacılık sektörü çalışanları başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eylem kararı almıştı.

ABD, İsrail ve İran savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
