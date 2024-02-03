Paris\'te Filistin destekçileri Gazze\'de ateşkes istedi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkes sağlanmasını istedi.
Barbes Mahallesi'nde buluşarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen Filistin yanlıları, burada göç yasasına karşı düzenlenen protestoya katıldı.
Göstericiler, "İsrail katil, Macron suç ortağı", "Yaşasın Filistin" ve "Macron istemese de biz Filistin'in onuru ve öldürülenler için buradayız" sloganları attı.
Protestocular, Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Direniş" ve "Filistin'deki Soykırımı Durdurun. Gazze'de Ateşkes Sağlayın" yazılı dövizler taşıdı.
Gösteride Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, İsrail'e karşı yaptırım uygulanması ve hükümetin tartışmalı göç yasasının yürürlükten kaldırılması talep edildi.
Protestoya katılan Sorbonne Üniversitesi öğrencisi Rania Lezghed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de ayaktaki son üniversitenin de bombalanması nedeniyle bu gösteriye öğrencilerin katılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Lezghed, "Bugün Sorbonne öğrencilerinin Filistin'deki soykırıma karşı verilen mücadeleyi desteklediğini göstermek için buradayım." dedi.
Gazze'deki açlık durumuna değinen Lezghed, "2024'te açlık gibi manzaraları göreceğimizi düşünmezdik. Bu (durum) herkesi ayağa kaldırmalı, ayağa kalkmayanlar, Filistin'de (açlık) görüntülerini görmemiş olanlar." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze İçin Beyaz Önlüklüler Topluluğunun üyesi çocuk doktoru Hiba Tarraf, Filistinli sivillerin dünyadaki tüm siviller gibi onuru olduğunu söylemek için sağlık çalışanlarıyla gösteriye katıldığını dile getirdi.
Tarraf, abluka altındaki Gazze'de gelecek aylarda su ve gıda eksikliği nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının İsrail'in bombardımanlarında ölenlerin sayısını geçebileceğine işaret ederek, şunları söyledi:
"Halihazırda açlıktan, susuzluktan ölen çocuklar, yaşlılar, en savunmasız insanlar ve tedaviye erişemeyen kronik hastalar var. Gazze'de doktorlar ve sağlık merkezleri de hedef alınıyor. Doktorların hedef alınması, İsrail'in uluslararası hukuka saygı duymadığının bir göstergesi"
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