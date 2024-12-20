Paris\'te Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi

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Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi talebiyle ellerinde meşalelerle gösteri düzenledi.

Filistin destekçileri, Paris'in 20. bölgesinin belediye binası önünde toplandı.

Göstericiler, ellerinde meşaleler, Filistin bayrakları, "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren eylemciler, Tel Aviv hükümetinin Gazze halkına yönelik 1 yıldır sürdürdüğü saldırılara son vermesini ve bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını istedi.

Göstericiler, Fransa'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerini uygulamasını ve İsrail'e yönelik ekonomik ve diplomatik yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) hareketinin Fransa'daki üyelerinden Salim isimli bir gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl sonu kutlamaları yaklaşırken, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında, kadınlar ve çocuklar dahil pek çok insanın acı çektiğini hatırlatmanın önemli olduğunu belirtti.

Gazze'de yaklaşık 200 bin kişinin öldüğünü belirten Salim, Gazze nüfusunun yarısının 18 yaşından küçük olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de bir soykırım yaşandığını vurgulayan Salim, "Soykırıma devam eden İsrail'i ve bu aşırı sağcı hükümeti boykot etmeliyiz." dedi.

Salim, İsrail'i destekleyen banka ve restoran zincirleri dahil tüm firmaları boykot etme çağrısında bulundu.