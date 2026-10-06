Paris'te Filistin'e destek gösterisi İçişleri Bakanı Nunez'in talimatıyla yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paris'te Filistin'e destek gösterisi İçişleri Bakanı Nunez'in talimatıyla yasaklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak Filistin'e destek gösterisinin İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatıyla yasaklandığını duyurdu. Kamu düzeni riski gerekçe gösterilen yasak, bazı siyasetçiler ve insan hakları kuruluşlarınca tepkiyle karşılandı.

Fransa'da yarın yapılması planlanan Filistin'e destek gösterisine kamusal düzen açısından risk oluşturacağı gerekçesiyle izin verilmedi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden, Urgence Palestine derneğinin çağrısı ile yarın yapılacak olan "Gazze'deki soykırıma karşı durulması ve ateşkese saygı duyulması için" adlı gösteriye ilişkin açıklama yapıldı.

Gösterinin İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatıyla yasaklandığı duyurulan açıklamada "terör tehdidinin arttığı ve Yahudi karşıtı eylemlerin Fransa'da tarihi bir seviyeye ulaştığı bir dönemde böyle bir gösterinin "kamu düzeni açısından önemli riskler taşıdığı" belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken Filistin'e destek gösterisinin kamusal düzen gerekçe gösterilerek yasaklanması ise bazı siyasetçiler ve insan hakları kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1462 kişinin yaşamını yitirdi, 5 bin 151 kişinin yaralandı, enkaz altından ise 836 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 245'e, yaralı sayısının 175 bin 267'ye yükseldiği aktarılırken, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğüİçişleri Bakanıİnsan HaklarıDış PolitikaPolitikaFilistinGüncelParisDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’in Bayraklı Belediyesi’ne operasyon Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı intihar etti
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı intihar etti
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 18:56:55. #7.12#
SON DAKİKA: Paris'te Filistin'e destek gösterisi İçişleri Bakanı Nunez'in talimatıyla yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei