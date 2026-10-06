Paris'te Filistin'e destek gösterisi İçişleri Bakanı Nunez'in talimatıyla yasaklandı

Fransa'da yarın yapılması planlanan Filistin'e destek gösterisine kamusal düzen açısından risk oluşturacağı gerekçesiyle izin verilmedi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden, Urgence Palestine derneğinin çağrısı ile yarın yapılacak olan "Gazze'deki soykırıma karşı durulması ve ateşkese saygı duyulması için" adlı gösteriye ilişkin açıklama yapıldı.

Gösterinin İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatıyla yasaklandığı duyurulan açıklamada "terör tehdidinin arttığı ve Yahudi karşıtı eylemlerin Fransa'da tarihi bir seviyeye ulaştığı bir dönemde böyle bir gösterinin "kamu düzeni açısından önemli riskler taşıdığı" belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken Filistin'e destek gösterisinin kamusal düzen gerekçe gösterilerek yasaklanması ise bazı siyasetçiler ve insan hakları kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1462 kişinin yaşamını yitirdi, 5 bin 151 kişinin yaralandı, enkaz altından ise 836 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 245'e, yaralı sayısının 175 bin 267'ye yükseldiği aktarılırken, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.