Paris'te Filistin Yanlıları İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Paris'te Filistin Yanlıları İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Paris\'te Filistin Yanlıları İsrail\'in Saldırılarını Protesto Etti

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını isteyen Filistin yanlıları gösteri düzenledi. Filistin destekçileri, İsrail'in aylardır devam eden saldırılarının sona ermesini talep etti ve İsrailli sporcuların Paris Olimpiyatlarından men edilmesini istedi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve dövizlerle birlikte sloganlar atarak, Gazze'deki çocukların ve Filistin halkının direnişini vurguladı. EuroPalestine Derneği üyesi Ezzeddine Gam, Filistin meselesinin tüm insanlık için önemli olduğunu belirtti ve İsrail'in saldırılarını durdurmak için halkların hükümetlere baskı yapması gerektiğini ifade etti. Göstericilerden Michele Sabulet Landauer ise İsrailli sporcuların men edilmesi gerektiğini ve Filistinlilerin yaşam haklarının tanınmasını istedi.

05.05.2024 00:13  Güncelleme: 00:15
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Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını isteyen Filistin yanlıları gösteri yaptı.

Paris'in 1. bölgesinde Masumlar Çeşmesi'nin yanında toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye aylardır devam eden saldırılarının sona ermesini istedi.

Göstericiler, İsrailli sporcuların 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyatlarından men edilmesini de talep etti.

Filistin bayrakları ile "Soykırımcılara Olimpiyat Oyunları Yok. Soykırım Bir Spor Değildir", "Filistinlilerin Soykırımını Durdurun" ve "Yaşasın Filistin Halkının Direnişi" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor" sloganları attı.

EuroPalestine Derneği üyesi Fransız asıllı Tunuslu Ezzeddine Gam, AA muhabirine, "Filistin dünyadaki tüm mücadelelerin anasıdır. Tümüyle insani bir mesele." dedi.

Gam, 7 Ekim'den bu yana hiçbir gösteriyi, yürüyüşü kaçırmadığını söyledi.

Gazze'de her gün insanların öldüğünü, "soykırım" yaşandığını vurgulayan Gam, çeşitli devletlerin İsrail'i finanse etmesini, silahlandırmasını ve desteklemesini durdurmak için halkların hükümetlere baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Gam, İsrail ordusunun Refah'a her gün saldırdığını belirterek, "Her gün katliamlar var, her gün bombardımanlar var." diye konuştu.

"Bu savaş durursa Netanyahu, İsrail siyaset arenasından tamamen silinir"

Aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalmak için "Gazze'deki savaşa" ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Gam, "Bu savaşın durması onun yararına değil. Bu savaş durursa Netanyahu, İsrail siyaset arenasından tamamen silinir." değerlendirmesinde bulundu.

Gösterici Michele Sabulet Landauer de İsrailli sporcuların Paris Olimpiyatlarından men edilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya bir devlete karşı savaşıyor ancak İsrail, devleti ve ordusu olmayan bir halkı yok eden işgalci bir devlet." dedi.

"Yakında Filistinli çocuk kalmayacak gibi"

Landauer, Filistin devletinin, Filistinlilerin yaşam ve özgürce hareket etme haklarının tanınmasını istedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hızlıca son bulmasını temenni eden Landauer, "Yakında Filistinli çocuk kalmayacak gibi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Filistin Yanlıları İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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