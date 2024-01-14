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Paris'te Göç Yasası Protesto Edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin aşırı sağın oylarıyla parlamentodan geçirdiği tartışmalı göç yasası binlerce kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler, yasanın ülkedeki yabancılara ayrımcılık yapacağını savunarak hükümeti bu yasadan vazgeçmeye çağırdı. Protesto gösterisine siyasetçiler ve göçmenler de katıldı. Göç yasası, yabancılara verilen kira desteğini ve aile yardımlarını bazı çalışma şartlarına bağlıyor.

Paris\'te Göç Yasası Protesto Edildi
14.01.2024 - 21:51,  Güncelleme: 21:53
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Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin aşırı sağın oylarıyla parlamentodan geçirdiği tartışmalı göç yasası protesto edildi.

Paris'te 400'den fazla dernek, sendika ve siyasi partinin çağrısıyla binlerce kişi, soğuk havaya rağmen tartışmalı göç yasasına karşı sokağa indi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Clichy Meydanı'na doğru yürüdü.

Protestocular, hükümetin göç yasasını aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin oylarıyla parlamentodan geçirmesine tepki gösterdi.

Bu yasa nedeniyle ülkedeki yabancıların ayrımcılığa uğrayacağını savunan göstericiler, "ırkçı" olarak niteledikleri bu yasadan vazgeçilmesini istedi.

"Irkçılık, Sömürgecilik, Faşizmden Oluşan Toplumu İstemiyoruz", "Burada Çalışıyoruz. Burada Yaşıyoruz. Burada Kalıyoruz" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, "(Oturum izni alamayanlar) Evraksızlarla Dayanışma" sloganları attı.

Gösteriye, göçmenlerin yanı sıra Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekilleri Mathilde Panot, Thomas Portes, Carlos Martens Bilongo, Hadrien Clouet, Daniele Obono dahil çok sayıda siyasetçi de katıldı.

Milletvekili Clouet gösteride AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağcı olarak nitelediği hükümetin aşırı sağcılarla ittifak kurarak göç yasasını parlamentodan geçirdiğini belirtti.

Clouet, "(Hükümet) Jean-Marie Le Pen ve Marine Le Pen'in (aşırı sağcı siyasetçiler) programını yürürlüğe koyuyor. Bu son derece utanç verici." diyerek, bu iki siyasetçinin siyasi programının cumhuriyet karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde rakibi Marine Le Pen'i engellemek bahanesiyle seçildiğini kaydeden Clouet, Macron'un bugün rakibinin fikirlerini almaya başlamasının tehlikeli olduğunu vurguladı.

Cloueti, göç yasası yürürlüğe girdiği taktirde, vatandaşlar ve yabancıların aynı sosyal haklara sahip olamayacağını, yabancıların olağanüstü uygulamalara tabi tutulacağını anlattı.

Soyadını vermeyen Alman gösterici Maren, Fransa'da kaldığı 1 yıllık sürede kira yardımından faydalandığını belirtti.

Maren, bu yasayla bu kira yardımına erişmek için yabancıların 5 yıl beklemesi gerekeceğini belirterek, özellikle çocuğunu tek büyüten anneler için bu durumun zor olacağına değindi.

Alman gösterici, özellikle yabancı kadın ve öğrenciler için ayrımcı bulduğu bu yasanın "adaletsiz" olduğunu savundu.

Tartışmalı göç yasası

Parlamentoda 19 Aralık 2023'te onaylanan göç yasası, ülkede yaşayan yabancılara verilen kira desteğini ve aile yardımlarını bazı çalışma şartlarına bağlıyor.

Yasaya göre, çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Kaynak: AA
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