Paris\'te Kadınlar Günü Gösterisine Polis Müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen gösteriye polis müdahale etti.
Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın haklarını savunan dernekler dün akşam yürüyüş düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşte Filistinli kadınlarla dayanışma sloganları atılırken, bazı göstericiler Filistin bayrakları taşıdı.
Gerilimin arttığı yürüyüşte polis, birkaç göstericiye müdahale ederken, bir kişiyi de boynundan sertçe kavrayarak alandan uzaklaştırdı.
Gösteride bazı dükkanların vitrinine cinsiyetçilik karşıtı yazılar yazılırken, birine de pembe boya püskürtüldü.
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KADEM Düzce İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Düzce Üniversitesi Genç KADEM Topluluğu öğrencileri ile birlikte DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören kadın hastaları ziyaret etti. KADEM üyeleri, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Mardin Adliyesi önünde bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınanlar da bulunmaktadır.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, konuşmacılığını Psikolog Seda Ovayolu'nun yaptığı söyleşi düzenlendi. GAÜN Turizm Uygulamalı Otelinde gerçekleşen etkinlikte, kadın ve erkek eşitliği vurgulandı ve Gazi Mustafa Atatürk'ün kadınlara sağladığı haklar hatırlatıldı.
İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Fuar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmalarıyla açıldı. Optik ve gözlük sektöründe yerli ve milli markaların oluşturulmasını hedefleyen fuar, optik ürünler, gözlük aksesuarları, oftalmolojik cihazlar ve hizmetler gibi birçok ürün ve hizmeti ziyaretçilere sunuyor. Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla akademik ve idari kadın çalışanları ziyaret etti. Ziyarette, Prof. Dr. Dağlı kadınların toplumdaki yeri ve değerinin önemine vurgu yaparak, iyi eğitim almış kadınların ailelerine, çevrelerine ve topluma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ziyarette ayrıca çalışanlara armağan takdim edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Özel, ayrıca Eskişehir'de gerçekleşecek seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile iki işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
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