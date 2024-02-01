Paris\'te Retromobile Show 2024 Sergisi Büyük İlgi Gördü

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- Paris'te açılan sergide klasik ve modern otomobillere büyük ilgi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki Porte de Versailles'da açılan klasik ve modern otomobil sergisi "Retromobile Show 2024" büyük ilgi gördü.

Fransa'nın başkenti Paris'te otomobil sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Porte de Versailles'da 73 bin metrekarelik alanda açılan Retromobile Show 2024 adlı klasik ve modern otomobil sergisi, meraklılarından büyük ilgi gördü. Ferrari, Mercedes, MG (Morris Garages) ve Alfa Romeo başta olmak üzere dünyaca ünlü markaların klasik ve modern otomobillerinin de bulunduğu sergiye 620 koleksiyoncu katılırken, binden fazla otomobil sergilendi. Dünyanın dört bir yanından amatör ve profesyonel klasik araba meraklıları sergide bir araya geldi. Sergilenen otomobillerden bazılarının özel günlerde kiralandığı, bazılarının ise filmlerde ve dizilerde kullanıldığı öğrenildi.