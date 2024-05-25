Paris'te Yeni Kaledonya'ya Destek Gösterisi - Son Dakika
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Paris'te Yeni Kaledonya'ya Destek Gösterisi

Paris\'te Yeni Kaledonya\'ya Destek Gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Yeni Kaledonya'daki yerli halk Kanaklarla dayanışma gösterisi yapıldı. Kanaklar ve destekçileri, Fransız hükümetinin Kanakların seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reformda geri adım atmasını istedi. Göstericiler, Yeni Kaledonya'ya özgürlük ve Kanak halkının mücadelesi sloganları attı. Protestocular, Yeni Kaledonya bayrağı ve dövizler taşıdı. Gösteride, Kanakların Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğu da belirtildi.

25.05.2024 23:23
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Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkenin Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'daki yerli halk Kanaklarla dayanışma gösterisi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Kanaklar ve destekçileri, Millet Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, Fransız hükümetinin Kanakların seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reformda geri adım atmasını istedi, "Yeni Kaledonya'ya özgürlük" ve "Yaşasın Kanak halkının mücadelesi" sloganları attı.

Protestocular, Yeni Kaledonya bayrağı ile "170 Yıllık Fransız Sömürgeciliği Yeter" ve "Yeni Kaledonya ile Dayanışma" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı göstericilerin Filistin kefiyesiyle katıldığı gösteride, Kanakların Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Gösterici Christian Fizin, AA muhabirine, eylemin, Fransız devleti zorla anayasal reformu parlamentodan geçirmeye çalışsa da bu duruma karşı çıkmanın sona ermeyeceğini göstermek için yapıldığını söyledi.

Fizin, Yeni Kaledonya'daki Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc'un, Ada'da 13 Mayıs'tan bu yana yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısını gerçekte olduğundan daha az gösterdiğini savundu.

Ada'da sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını belirten Fizin, Yeni Kaledonya'ya yeni seçmenlerin dahil edilmesi halinde Ada'daki yerleşimci sömürgecilik politikasının derinleşeceğini ifade etti. Fizin, bunun Kanakları bir kez daha kendi topraklarında "azınlık" durumuna düşüreceğini dile getirerek, Ada'nın bağımsızlık sürecinin devam ettiğini söyledi.

"Tek bir ölüm bile fazla"

Soy ismini vermek istemeyen gösterici Mickael de Kanak halkına "soykırım sistemi" uygulandığını belirterek, "Bu reform geçerse bu bizi kendi topraklarımızda öldürmek demek." ifadesini kullandı.

Kanak nüfusunun çok az olduğuna dikkati çeken Mickael, "Tek bir ölüm bile fazla." dedi.

Yeni Kaledonya'yı OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma sevk etmişti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Yeni Kaledonya'ya Destek Gösterisi - Son Dakika

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