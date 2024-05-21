Paris'teki Yükseköğrenim Okulu Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Eylem Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Paris'teki Yükseköğrenim Okulu Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Eylem Başlattı

Paris\'teki Yükseköğrenim Okulu Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Eylem Başlattı

Paris'in en prestijli okullarından Yükseköğrenim Okulu'nda (ENS) öğrenciler ve araştırmacılar, Filistin'e destek amacıyla çadırlar kurarak eylem başlattı. Eylemde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimleri ve fotoğrafları yer aldı. Öğrenciler, okullarının İsrailli üniversite ve firmalarla olan bağlarını kesmesini istedi ve Gazze'deki eğitim soykırımına dikkat çekti.

21.05.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'in en prestijli okullarından Yükseköğrenim Okulunda (ENS) öğrenciler ve araştırmacılar, Filistin'e destek amacıyla çadırlar kurarak eylem başlattı.

Paris'te kuruluşu 18. yüzyıla dayanan prestijli Yükseköğrenim Okulunun (ENS) bahçesinde öğrenciler, Filistinlilere destek amacıyla çadırlar kurdu.

Filistin destekçisi öğrenciler yerel saatle 13.00'da başlattıkları eylem kapsamında okulun bahçesine sembolik olarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in ismini verdi.

Yaklaşık 40 öğrencinin desteklediği eylemde, "Sömürgeleştirmeyi Durdurun. Katliamı Durdurun. Gazze ile Dayanışma" ve "Öğrenciler 'Soykırımla Bağlarınızı Kesin' Diyor. İsrailli Üniversite ve Firmalarla Ortaklığa Hayır" yazılı dövizler kullanıldı.

Gazze'de ölen sivillerin fotoğraflarının yer aldığı afişler, Filistin bayrakları ve 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yer aldığı iki büyük döviz okulun duvarlarına asıldı.

Eylemde Filistin'i temsilen karpuz şeklinde kartondan maketler de yer alırken, öğrenciler okullarının Gazze'de yaşananlarla ilgili hareketsizliği karşısındaki şaşkınlıklarını dile getirdi.

Okullarının şimdiye kadar bölgede ateşkesin sağlanması için dahi çağrıda bulunmadığını savunan eylemciler, okullarından İsrailli Technion Üniversitesi ile bağlarını kesmesini istediklerini ifade etti.

Eylemciler, okullarının söz konusu İsrail üniversitesiyle bağı nedeniyle Gazze'de yaşanan "soykırıma" ortak olmak istemediklerini belirtti.

Soyadını açıklamak istemeyen yüksek lisans öğrencisi Gedeon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ENS'deki eylemle okul yönetimini Gazze'de devam eden "soykırım" konusunda kendi çelişkileriyle yüzleştirmek istediklerini söyledi.

Gedeon, yönetimin, Ukrayna söz konusu olunca hızlıca harekete geçerek Ukraynalı akademisyenler için "karşılama programları" oluşturduğunu aktararak, "Gazzeli akademisyenler için bu yönde hiçbir şey yapılmadı, Gazze'de gerçekten bir eğitim soykırımına tanık olmamıza rağmen." dedi.

Gazze Şeridi'nde üniversite kalmadığına vurgu yapan Gedeon, eylemcilerin Gazze'deki bu durum karşısında öfkeli olduklarını okul yönetimine göstermek istediklerini kaydetti.

Gedeon, ENS dahil birçok önemli okulun çatı kurumu PSL Üniversitesinin, Gazze'de yaşanan "etnik temizlikte" rol üstlenen üniversitelerle bağı olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Filistin, Fransa, İsrail, Gazze, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'teki Yükseköğrenim Okulu Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Eylem Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP’nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 23:19:38. #1.11#
SON DAKİKA: Paris'teki Yükseköğrenim Okulu Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Eylem Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement