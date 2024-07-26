Paris Yaz Olimpiyatları Gösterişli Bir Açılış Seremonisiyle Başlıyor - Son Dakika
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Paris Yaz Olimpiyatları Gösterişli Bir Açılış Seremonisiyle Başlıyor

Paris Yaz Olimpiyatları, Seine Nehri boyunca düzenlenecek gösterişli bir açılış seremonisiyle başlıyor. Açılış seremonisi ilk kez bir stadyum dışında düzenlenecek olan olimpiyatlara Türkiye'den de çok sayıda sporcu katılacak. Seremoniye ünlü isimlerin katılması bekleniyor. Rusya ve Belarus ise Ukrayna'daki savaşa katkıları gerekçesiyle olimpiyatlara katılamayacak.

26.07.2024 16:27
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(ANKARA) - Paris Yaz Olimpiyatları, bu akşam Seine Nehri boyunca düzenlenecek gösterişli bir açılış seremonisiyle başlayacak. Açılış seremonisi ilk kez bir stadyum dışında düzenlenecek olan olimpiyatlara A Milli Kadın Voleybol Takımı dahil Türkiye'den de çok sayıda sporcu katılacak.

Tarihinde ilk kez açılış seremonisi  bir stadyum dışında yapılacak olan yaz olimpiyatları bu akşam Fransa yerel saatiyle 19: 30'da başlayacak. Katılımcı sporcular, Paris'in ünlü Seine Nehri üzerinden botlarla geçecekleri geçit töreninde izleyicileri selamlayacak.

Paris'in doğusundan batısına, 94 teknede 10 bin 500 sporcu, yaklaşık altı kilometre uzunluğundaki bir rotada taşınacak ve törenin geri kalanının yapılacağı, Eiffel Kulesi'nin karşısındaki ünlü Trocadéro Meydanı'na ulaşmış olacak. Trocadéro Meydanı'nda devam edecek olan açılış seremonisinde Olimpiyat ateşi yakılacak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron resmi açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Seremoniye katılacak ünlülerin isimleri açıklanmadı ancak Avrupa medyasında, Celine Dion, Lady Gaga, Snoop Dogg ve LeBron James'in katılım potansiyelinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Türkiye'den 101 sporcu katılacak

Paris Yaz Olimpiyat oyunları 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Türkiye'nin 54'ü kadın 47'si erkek 101 sporcu ile temsil edileceği olimpiyatlara toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu 48 spor dalında mücadele edecek.

Türkiye olimpiyatlarda, yelken, judo, boks, okçuluk, eskrim, yüzme, güreş gibi birçok branştan sporcularla temsil edilecek. Takım oyunlarında yalnızca 'Filenin Sultanları' Türkiye adına mücadele edecek.

Rusya ve Belarus Olimpiyatlara katılamayacak

Paris Yaz Olimpiyatlarına " Ukrayna'daki devam eden savaşa katkıları" gerekçesiyle Rusya ve Belarus'un katılımı engellendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bugün yaptığı bir açıklamada yasağın Olimpiyatların  ruhu ve amacıyla çeliştiğini söyledi. Rusya ve Belarus'tan sınırlı sayıda sporcunun  "Bireysel Tarafsız Sporcu" (AIN) olarak yarışmasına izin verilirken oyunlarda kendi ulusal bayraklarını, marşlarını veya üniformalarını kullanmalarına izin verilmeyecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Paris Yaz Olimpiyatları Gösterişli Bir Açılış Seremonisiyle Başlıyor - Son Dakika
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