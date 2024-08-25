Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki cipin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Karaağaç Mahallesi'nde park halindeki 31 YOY 58 plakalı cipin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sürücünün ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Park halindeki cipin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?