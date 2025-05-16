Park Halindeki TIR\'a Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

HATAY'ın Payas ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Bedirhan Açıkgöz (16) yaşamını yitirdi. Kaza , güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 14 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi'nde meydana geldi. Bedirhan Açıkgöz yönetimindeki 57 AGC 073 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 33 DFB 120 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Açıkgöz'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Bedirhan Açıkgöz toprağa verildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.