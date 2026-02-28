Parke'den İran'a Saldırılara Kınama

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) İcra Direktörü Melissa Parke, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak tüm askeri eylemlerin "acilen" durdurulması çağrısında bulundu.

Parke, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırılar tamamen sorumsuz. Bunlar daha fazla gerilime yol açma riskinin yanı sıra nükleer yayılma ve nükleer silah kullanımının tehlikesini artırma riski taşıyor. Askeri eylem, nükleer yayılmayı önlemek için uygulanabilir veya uzun vadeli bir çözüm değildir. Tüm askeri eylemler derhal durdurulmalı."

Bu hafta İran'ın nükleer programını görüşmek üzere Cenevre'de müzakereler yapıldığını hatırlatan Parke, bu tehlikeli tırmanışın, müzakerelerin başarı şansını baltalamasının yanı sıra bölge genelinde sivillerin hayatını daha da tehdit eden geniş bir savaş riskini ortaya çıkardığını belirtti.

Parke, "Hem nükleer yayılma riskini hem de nükleer silahların kullanımını sona erdirmenin çözümü, ABD ve İsrail gibi nükleer silahlı devletler de dahil tüm ülkelerin Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na (TPNW) katılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TPNW'nin nükleer silahların asla kullanılmamasını sağlamanın ve daha fazla ülkenin bu silahları geliştirmesine yönelik her türlü teşviki ortadan kaldırmanın en etkili yolu olduğunu vurgulayan Parke, elde ettikleri raporların saldırıların kapsamının sınırlı kalmayacağını ve bölgeye yayılmaya başladığını gösterdiğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.