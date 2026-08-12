Parkta Bıçaklanan Gençten Korkunç Olay - Son Dakika
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Parkta Bıçaklanan Gençten Korkunç Olay

Parkta Bıçaklanan Gençten Korkunç Olay
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Kayra Ataman, eski kız arkadaşı yüzünden bıçaklandı. Şüpheli cezaevinde intihar etti.

ANKARA'da T.E.E. (17) tarafından 9 Haziran'da bıçaklanarak öldürülen Kayra Ataman'ın (16) olaydan hemen önce parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

T.E.E., 9 Haziran'da parkta eski kız arkadaşını yanında gördüğü Kayra Ataman'ı, çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Olaya ilişkin T.E.E. ile birlikte kavgaya dahil olan babası Burak Ehlil gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma kapsamında olay sırasında Kayra Ataman'ın yanında bulunan ve T.E.E.'yi parka çağırdığı iddia edilen kız arkadaşı E.Y. de şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürürken, cezaevinde bulunan T.E.E., 8 Ağustos'ta kendisini asıp intihar etti.

'BENİM YÜREĞİMİN ACISI DİNMİYOR'

Anne Emine Ataman, şüphelinin ölmüş olmasının davanın bittiği anlamına gelmediğini söyleyerek, "İntihar haberini aldık. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim ama sevinemedim de. Çünkü benim oğlumu geri getirmeyecek. Benim yüreğimin acısı dinmiyor. Katilin ölmüş olması bu davanın bittiği anlamına gelmiyor. Bu kavgaya azmettiren bir eski sevgili var, kavgayı başlatan bir baba var. Ben onların da adalet önünde yargılanmasını, hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Benim oğlum onların kendi aralarındaki sorunlar yüzünden yok yere öldürüldü" diye konuştu.

'SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Ailenin avukatı Nahide Sena Datlı Sancar ise şüphelinin cezaevinde intihar etmiş olmasının soruşturmayı sona erdirmediğini belirterek, "Tutuklu bulunan şüphelinin cezaevinde intihar ettiği bilgisini aldık. Bu bizim için sadece dosyanın onun yönünden sona erdiğini gösteriyor. Dosya yalnızca katilden ibaret değildi. Olayın yaşanmasında babasının, katili olay yerine çağıran şüphelinin ve olay sonrası katille birlikte kaçan arkadaşının da dosyada rolü bulunuyor. Bu kişiler yönünden soruşturma devam ediyor" dedi.

Henüz iddianamenin hazırlanmadığını belirten Sancar, "Soruşturmanın titizlikle sürdüğüne inanıyoruz. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz ve sürecin takipçisiyiz. Azmettirici olduğunu değerlendirdiğimiz 18 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol kararı verildi. Bu gelişmeyi soruşturma açısından olumlu bir aşama olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parkta Bıçaklanan Gençten Korkunç Olay - Son Dakika

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