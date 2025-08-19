Parkta Bıçaklı Saldırı: İsa Karademir Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da parkta yürüyen kimliği belirsiz kişi tarafından 13 bıçak darbesiyle yaralanan İsa Karademir (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Veysel Karani Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, takip ettiği İsa Karademir'in parkta önünü kesti. Burada çıkan tartışma sırasında bu kişi bıçakla İsa Karademir'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 13 bıçak darbesi alan Karademir, yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karademir, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İsa Karademir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.