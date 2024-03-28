Parlamentolararası Birlik, Gazze'deki durum için ateşkes çağrısı yaptı

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CENEVRE, 28 Mart (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Parlamentolararası Birlik (PAB) 148. Genel Kurulu'nun en önemli gündem maddesi Gazze'deki durum oldu.

Kurulun son günü olan Çarşamba günü PAB Başkanı Tulia Ackson ve Genel Sekreteri Martin Chungong, küresel parlamentolar topluluğu adına ortak bir açıklama yayımlayarak "Gazze'de derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

Ackson ile Chungong, tüm taraflardaki ilgili makamları "kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere çatışmanın ortasında kalan bölge halkının ızdırabını hafifletmek için acilen harekete geçmeye" çağırdı.

Açıklamada ayrıca "tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

Uluslararası insani hukukun gözetilmesinin önemini vurgulayan açıklamada, parlamento liderlerinin sivillere yönelik her türlü şiddeti kesinlikle reddettiği yinelendi.