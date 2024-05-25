Parola Yöneticileri ile Hesap Güvenliği Sağlanıyor - Son Dakika
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Parola Yöneticileri ile Hesap Güvenliği Sağlanıyor

Parola Yöneticileri ile Hesap Güvenliği Sağlanıyor

Güçlü şifreler oluşturulmasını ve saklanmasını sağlayan parola yöneticisi uygulamaları sayesinde kullanıcılar tüm hesaplarını güvenli şekilde yönetebiliyor. Siber saldırıların ve veri hırsızlıklarının artmasıyla birlikte güçlü ve benzersiz şifre kullanma zorunluluğu da ortaya çıkıyor. Parola yöneticileri, her site ve hesap için farklı ve güvenli şifreler oluşturarak siber güvenliğe katkı sağlıyor. Bilgi güvenliği uzmanları, bu yazılımların kullanımının güvenli bir seçenek olduğunu belirtiyor ve parola yöneticilerinin verileri fiziksel olarak saklayanların daha güvenli olduğunu vurguluyor. Ayrıca, basit ve tahmin edilebilir unsurların kullanılmaması, sosyal medya paylaşımlarından kaçınılması ve aynı şifrenin farklı hesaplarda kullanılmaması da önemli güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.

25.05.2024 11:03
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Güçlü şifreler oluşturulmasını ve bunların saklanmasını sağlayan parola yöneticisi uygulamaları sayesinde kullanıcılar tüm hesaplarını güvenli şekilde yönetilebiliyor.

Teknolojiyle birlikte siber saldırılar ve veri hırsızlıkları da giderek artarken, bu durum güçlü ve benzersiz şifre kullanma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.

Birden fazla mecrada şifre kullanma gerekliliği, kişileri kolay tahmin edilen veya tekrar eden şifreler kullanmaya itiyor. Bu tür şifreler ise hesapların siber saldırılara karşı savunmasız hale gelmesine neden oluyor.

Bu durumun önüne geçmek için hazırlanan "parola yöneticileri" her site ve hesap için farklı ve güvenli şifreler oluşturuyor, bu şifreleri tek bir ana şifreyle yöneterek siber güvenliğe katkı sunuyor.

"Güvenli bir seçenek"

AA muhabirinin görüştüğü bilgi güvenliği uzmanı Emrullah Akdemir, karmaşık parolalar üreterek saklanmasını sağlayan bu yazılımların kullanımının güvenli bir seçenek olduğunu söyledi. Akdemir, "Bu yazılımları kullanmaları vatandaşlarımız için bir ekstra bir güvenlik katmanı olacaktır." dedi.

Parola yöneticilerinin verileri sakladıkları yere göre ikiye ayrıldıklarını belirten Akdemir, fiziki şekilde veri depolayan parola yöneticilerinin bulut üzerinde veri saklayanlara göre de daha güvenli olduğunu ifade etti.

"Sosyal medya paylaşımları veri kaynağı"

Akdemir, parola yöneticilerinin parolası dahil her şifrenin 3 ayda bir değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Parola belirlerken basit ve tahmin edilebilir unsurların kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Akdemir, "Doğum yılı, doğum yeri, 123456 gibi herkes tarafından tahmin edilebilir veriler kesinlikle parolalarınızda kullanılmamalıdır." dedi.

Akdemir, sosyal medyanın, kişilerle ilgili bir veri kaynağı olduğuna işaret ederek, şifrelerin tahmin edilmesini sağlayacak paylaşımlardan kaçınılması uyarısında bulundu.

Ayrıca bir site veya uygulamaya üye olunurken alınan şifrenin başka bir yerde kullanılmaması gerektiğini belirten Akdemir, "Kendinize özel bir algoritma kullanmalı ve üyeliklerinizin farklı parolalardan oluşmasına dikkat etmelisiniz. Bir hacker şifrenizi ele geçirdiğinde, bu şifreyi diğer hesaplarınızda da kullanıp kullanmadığınızı hızlıca kontrol eder." diye konuştu.

Kurum çalışanlarının kişisel güvenlik önlemlerinin de artık sıkı takip edilmesi gerektiğini ifade eden Akdemir, kurumlar tarafından parola sızıntılarını takip eden Siber Tehdit İstihbaratı yazılımları kullanılmasının önemini vurguladı.

Vatandaşın şifre değiştirme sıklığı

Kullanıcı alışkanlıkları kişiden kişiye değişiyor. Kimileri belirli şifreleri dönüşümlü kullanırken, kimi kullanıcılar şifresini sık sık değiştirerek hesaplarının ele geçirilmesine veya veri hırsızlığına karşı önlem alıyor.

İnternet hesaplarının şifrelerini belirli aralıklarla değiştirdiğini ifade eden 42 yaşındaki Derviş Yıldırım, "e-Devlet şifremi her zaman değiştiriyorum. Yalnızca banka şifrelerim sabit duruyor." dedi.

Teknolojiyle ilgili konularda oğlundan yardım aldığını söyleyen 67 yaşındaki Hidayet Çadırlı, internet kullanmadığını belirtti.

20 yaşındaki Hasan Akçay, genellikle birkaç şifreyi ezberlediğini ve hesaplarında dönüşümlü şekilde kullandığını ifade etti.

Akçay şifre değiştirme sıklığı hakkında ise "Yaşadığımız olaylara göre değişiyor. 2-3 günde bir değiştiriyorum. Mesela arkadaşımız öğreniyor. Gizliliğimizi korumak adına değiştiriyorum," diye konuştu.

63 yaşındaki Haşim Keser, sosyal medya platformlarını kullandığını ve tüm hesaplarında aynı şifreyi tercih ettiğini dile getirdi.

"Şifre değiştirmeyi bilmiyorum, arada bozuyorum, yeğenime veriyorum. O yapıyor." ifadelerini kullanan Keser, şifresini daha önce hiç unutmadığını belirtti.

28 yaşındaki Seda Algan ise şifresini zorunlu olmadıkça değiştirmediğini ve sosyal medya hesabının bir kez çalındığını ifade etti. Algan, bu deneyimden sonra iki aşamalı doğrulama kullandığını aktardı.

Şifre değiştirmenin kendisi için zor olduğunu 64 yaşındaki Ahmet Beyribey de şunları kaydetti:

"Bankamatik şifresini telefonda giriyorum 'şifreniz bloke oldu' diyor. Bankaya gidip yaptırabildim. Yine bankacıya 'Tek şifre yap, bu ne her ay şifre mi değiştirilir.' dedim. Yani değişik bir sistem hemen bloke ediyor. O yüzden tek şifre kullanıyorum."

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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