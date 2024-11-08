Paşabahçe Mesire Alanı Sonbahar Huzurunda

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Paşabahçe mesire alanı sonbahar sessizliğine büründü

SİVAS - Sivas'ta özellikle yaz aylarında adeta dolup taşan Paşabahçe mesire alanı sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta sessizliğe büründü.

Sivas kent merkezine uzaklığı olan Paşabahçe mesire alanı sonbaharın renklerine boyandı. Piknik alanlarının yoğun kalabalıklarını ve çocukların cıvıltısını geride bırakan bu doğal güzellik, kış aylarının huzurunu yaşamaya başladı. Sarı, kahverengin, ve yeşil tonlu ağaçların yapraklarını dökmeye başlayan mesire alanı ziyaretçilere adeta tablo gibi manzaralar sunuyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için Paşabahçe, doğa severleri ağırlıyor.

"Yazın burası çok kalabalık oluyor"

Ahmet Soyyüce, Paşabahçe mesire alanının yazın çok kalabalık olduğunu ifade ederek, " Sonbahar geldi. Bende eşimle birlikte kalabalık değil diye gezmeye geldik. Sonbahar renkleri çok güzel. Yazın burası çok kalabalık oluyor. Ağaçlar sonbaharı hatırlatıyor" dedi.

"Kafa dinlemeye geldik"

Hilal Soyyüce, kafa dinlemek içim mesire alanına geldiklerini söyleyerek, " Sonbaharın son güzel günlerinde geldik. Kafa dinlemeye geldik. Yapraklar çok güzel, sararmışlar. Aslında tam fotoğraf çekilme yeri. Havada çok güzel. Değerlendirilen bazı güzel yerlerden biri" diye konuştu.