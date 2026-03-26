Pasajda Bir Yıl Projesi Başladı - Son Dakika
Pasajda Bir Yıl Projesi Başladı

26.03.2026 22:53
İyilik İçin Sanat Derneği, genç sanatçılara destek veren 'Pasajda Bir Yıl' projesini sürdürüyor.

Sanatı daha geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İyilik İçin Sanat Derneğinin genç sanatçıları destekleyen "Pasajda Bir Yıl" projesi, altıncı dönemine girdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni mezun genç sanatçılara destek olmak üzere kurgulanan projenin bu yıl ana sponsorluğunu İyi Finans üstlendi.

Projenin fikir sahiplerinden ressam Prof. Dr. Nedret Sekban ve sanatçı Aslı Özok'un koordinatörlüğünde yürütülen programa seçilen genç sanatçılar, haftada en az dört gün Fairmont Quasar İstanbul binasında yer alan İyi Finans ofisindeki atölyede çalışma yapacak.

Katılımcıların proje süresince en az 12 eser üretmesi beklenirken, yıl sonunda seçilecek eserlerden biri İyilik İçin Sanat Derneği koleksiyonuna, biri ise İyi Finans koleksiyonuna dahil edilecek.

Üretim için gerekli tüm malzeme giderleri de İyilik İçin Sanat Derneği tarafından karşılanırken, proje kapsamında düzenlenen mentorluk buluşmaları ve üç ayda bir gerçekleştirilecek atölye ziyaretleriyle sanatçıların gelişimleri yakından takip edilecek.

Bir yılın sonunda düzenlenecek sergiyle katılımcılar eserlerini sanatseverlerle buluşturma fırsatı yakalarken, satışlardan elde edilen gelirin yüzde 60'ı sanatçılara, yüzde 40'ı ise sürdürülebilirlik için yeniden projeye aktarılacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pasajda Bir Yıl Projesi Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Pasajda Bir Yıl Projesi Başladı - Son Dakika
