Pasifik Adaları Ülkeleri, Yeni Kaledonya'daki Olaylardan Fransa'yı Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pasifik Adaları Ülkeleri, Yeni Kaledonya'daki Olaylardan Fransa'yı Sorumlu Tutuyor

Pasifik Adaları Ülkeleri, Yeni Kaledonya\'daki Olaylardan Fransa\'yı Sorumlu Tutuyor

Pasifik Adaları ülkeleri, Hint Pasifik'teki Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da yaşanan olaylardan Fransa'yı sorumlu tutuyor. Yeni Kaledonya'da yaşanan krizin zeminini hazırlayan Fransa'nın, yerli halkın bağımsızlık referandumunun tekrar yapılması çağrılarını göz ardı ettiği belirtiliyor. Fransız hükümetinin anayasal reform girişimi, bağımsızlık yanlılarını harekete geçirmiş ve Ada'da şiddet olayları yaşanmıştı. Pasifik Adaları Forumu üyeleri, krizin aşılması için yardıma hazır olduklarını bildirdi.

31.05.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pasifik Adaları ülkeleri, Hint Pasifik'teki Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği olaylardan Fransa'yı sorumlu tuttu.

Vanuatu İklim Bakanı Ralp Regenvani, 4'üncü Birleşmiş Milletler (BM) Gelişmekte olan Küçük Ada Devletleri konferansında, Yeni Kaledonya'da bugün yaşanan olayların "gelişinin 3 yıl önceden belli" olduğunu söyledi.

Regenvani, Fransa'nın, Yeni Kaledonya'nın yerli halkı Kanakların 3'üncü bağımsızlık referandumunun tekrar yapılması çağrılarını göz ardı ederek, Ada'da yaşanmakta olan krizin zeminini hazırladığını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "diyalog" için Ada'ya yaptığı ziyaretin, krizin çözümünde hiçbir etkisinin olmadığını belirten Regenvani, Fransa'nın bağımsızlık yanlılarını harekete geçiren anayasal reform tasarısını geri çekmesi gerektiğini ifade etti.

Regenvani, Macron yönetiminin bunu yapmaması halinde Ada'da şiddetin devam edeceğine dikkati çekti.

Cook Adaları Başbakanı ve Yeni Kaledonya'nın üyesi olduğu Pasifik Adaları Forumunun (PIF) Başkanı Mark Brown ise Yeni Kaledonya hükümetine yazdığı mektupta, Ada'daki siyasi gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek, krizin aşılması için yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Forum üyeleri arasında "askıda kalan tarihi ve karmaşık meseleleri" çözmek için bir dizi mekanizmanın olduğunu anlatan Brown, Pasifik bölgesinin, bölge ile yakından ilgilenen çok sayıda bağımsız uzmana ev sahipliği yaptığını ve bu kişilerin Yeni Kaledonya'daki siyasi sürece katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Fransız hükümetinin Yeni Kaledonya'nın yerli halkı Kanakların seçimlerdeki etkisini azaltacak bir anayasal reform girişiminde bulunması üzerine Ada'da bağımsızlık yanlıları harekete geçmişti.

Fransız hükümeti 13 Mayıs'ta patlak veren olayları bastırmak için Ada'ya çok sayıda polis ve jandarma sevk etmiş ve olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ada'da çıkan olaylarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Macron ise Ada'ya yaptığı ziyarette anayasal reform tasarısını geri çekmemiş ve diyalog için bağımsızlık yanlıları ile karşıtlarına süre tanımıştı.

Yerli halk anayasal reforma karşı

Yeni Kaledonya'nın yerli halkı Kanaklar, Fransız hükümetin söz konusu anayasal reform girişimini 1988'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı buluyor.

Anayasal değişiklik tasarısı ile hükümet, en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmasının yolunu açıyor.

Yeni Kaledonya 1998'de Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmış ve anlaşmada yerli halkın kendi topraklarında azınlık statüsüne düşmesini önlemek için oy kullanma hakkı, 1998'den önce Ada'da ikamet eden kişiler ve onların çocuklarıyla sınırlandırılmıştı.

Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere toplam 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış ve sandıktan "hayır" oyu çıkmıştı.

Bağımsızlık yanlısı Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS), Fransa'nın seçimlere etkisini protesto ederek, 2021'de yapılan referandumu boykot etmişti. FLNKS referandumun Kovid-19 salgınının etkisinden daha uzak bir tarihte yapılmasını istemişti.

Kaynak: AA

Yeni Kaledonya, Hükümet, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pasifik Adaları Ülkeleri, Yeni Kaledonya'daki Olaylardan Fransa'yı Sorumlu Tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 13:53:44. #1.11#
SON DAKİKA: Pasifik Adaları Ülkeleri, Yeni Kaledonya'daki Olaylardan Fransa'yı Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement