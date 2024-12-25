Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, kaza nedeniyle üzüldüğünü belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığında bulundu.
Paşinyan, yayımladığı taziye mesajında, "Bakü- Grozni uçuşunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Günlük yaşamlarını sürdüren insanları etkileyen bu trajedi, üzüntüye sebep oldu." ifadesini kullandı.
Bugün, Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.
Uçakta bulunan 5'i mürettebat olmak üzere 67 kişiden 32'si kazadan kurtulmuştu.
Son Dakika › Güncel › Paşinyan'dan Hava Kazası İçin Taziye - Son Dakika
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