Paşinyan: KGAÖ ile İlişkiler Dönüşü Olmayan Noktada - Son Dakika
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Paşinyan: KGAÖ ile İlişkiler Dönüşü Olmayan Noktada

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, KGAÖ'nün güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve üyeliği askıya aldıklarını belirtti.

18.09.2024 14:16
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) ülkesinin güvenliği için tehdit haline geldiğini savunarak, Ermenistan'ın KGAÖ ile ilişkilerde "dönüşü olmayan nokta"ya yakın olduğunu söyledi.

Başbakan Paşinyan, Erivan'da yapılan, "Dünya Ermenileri Zirvesi"nde Ermenistan'ın güvenlik stratejilerini anlattı.

KGAÖ'nün Ermenistan'a yönelik güvenlik sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia eden Paşinyan, KGAÖ'nün artık Ermenistan'ın güvenliğine, gelecekteki varlığına ve egemenliğine tehditler oluşturduğunu ileri sürdü.

KGAÖ ile ilgili "Örgüt üyeliğimizi askıya aldık ve Ermenistan'ın Örgüte dönmeyi düşünüp düşünmediği çok tartışılıyor. KGAÖ'deki faaliyetlerimize ancak gündeme getirdiğimiz sorulara somut yanıtlar verilirse devam edeceğimizi söyledim, bu vurgunun üzerinden tam 2 yıl geçti, yanıtlar verilmediği gibi, verilmeyeceği de ortada." ifadelerini kullanan Paşinyan, Ermenistan'ın KGAÖ ile ilişkilerde "dönüşü olmayan nokta"ya yakın olduğunu belirtti ve kimsenin bu konuda Ermenistan'ı suçlayamayacağını savundu.

"Hiçbir ülkeden toprak talebimiz yok"

Ermenistan'ın bölge ülkelerine yönelik politikalarına da değinen Paşinyan, "Şimdi bir daha söylüyorum ki Ermenistan Cumhuriyeti bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü tanımaktadır ve herhangi bir ülkeden toprak talebi yoktur." dedi.

Paşinyan, Azerbaycan'la sorunların müzakere yoluyla çözülmesinin mümkün olduğunu ve Azerbaycan'la imzalanan sınır belirleme komisyonlarının ortak çalışmasına dair yönetmeliğin bunu olanaklı ve inandırıcı kıldığını kaydetti.

"Tarihi Ermenistan" yerine "Gerçek Ermenistan"ı seçtik

Ermenistan'ın güvenlik vizyonu konusuna da değinen Paşinyan, Ermenistan Devleti'nin ne için var olduğu konusunda ülkesinde "Tarihi Ermenistan" ve "Gerçek Ermenistan" şeklinde iki seçeneğin tartışıldığını aktardı.

"Tarihi Ermenistan" anlayışın daha büyük bir ülke, devlet veya daha büyük bir anavatan olmak amacıyla ileri karakol görevi içerdiğini anlatan Paşinyan, hükümetinin vatandaşların refahını sağlayacak, refahın ayrılmaz unsurları olan iyi yaşam, özgürlük, adalet, güvenliği temin edecek "Gerçek Ermenistan" anlayışını tercih ettiğini söyledi.

Azerbaycan'la son dönemde sınır belirleme konusunda imzalanan belgenin iki devlet seviyesinde imzalanan ilk belge olduğunu vurgulayan Paşinyan, bunun seçtikleri "Gerçek Ermenistan" stratejisinin sonucu olduğunu belirtti.

Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması ve kara sınırının açılması gerektiğine işaret eden Paşinyan, Ankara ile Erivan'ın bu konuda özel müzakereciler vasıtasıyla görüşme yürüttüğünü, iki ülke arasında daha önce kamusal açıklamalarla yapılan fikir teatisinin diplomatik kaynaklarda yapılıyor olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Paşinyan, gerçekçi bir fırsat gündeme geldiğinde Avrupa Birliği üyeliği seçeneğini değerlendireceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paşinyan: KGAÖ ile İlişkiler Dönüşü Olmayan Noktada - Son Dakika

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