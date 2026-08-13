Pat Pat Devrildi: 6 Yaralı
Kastamonu'da pat pat aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Hürmetli köyünde A.C.K'nin kullandığı pat pat, fındık bahçesinden dönerken devrildi.
Kazada araçta bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pat Pat Devrildi: 6 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?