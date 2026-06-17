Patnos'ta Fidanlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Patnos'ta Fidanlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

Patnos\'ta Fidanlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı
17.06.2026 11:33
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediye fidanlarına zarar veren Y.Y. güvenlik kamerasıyla yakalandı.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, belediye tarafından dikilen fidanlar ile kaldırımlardaki ağaçlara zarar verdiği belirlenen şüpheli Y.Y., güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Patnos ilçesinde belediye tarafından baharla birlikte kaldırımlara fidan dikildi. İlçeyi yeşillendirmek adına dikilen fidanlardan 15'inin gece yerinden söküldüğü ya da kırıldığı belirlendi. Olayın ardından Patnos Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırmaları yapan ekipler, kamu malına zarar veren şüphelinin Y.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y., adliyeye sevk edildi.

'PATNOS HALKINA YAPILMIŞ HAKSIZLIKTIR'

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin daha yeşil görünmesi amacıyla dikilen fidanlara zarar verilmesine tepki gösterdi. Taşkın, "Geleceğimize miras bırakmak adına son 2 yılda tam 40 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ancak ne yazık ki bu büyük emekler sabote ediliyor. Yeni diktiğimiz ağaçların kırılması, sadece belediyemizin hizmetlerine değil, tüm Patnos halkının hakkına ve doğasına yapılmış bir haksızlıktır" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Patnos, Çevre, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patnos'ta Fidanlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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