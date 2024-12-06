Patnos\'ta öğrencilere vergi bilinci eğitimi verildi

Güncel

Ağrı Defterdarlığı ile Patnos Vergi Dairesi Müdürlüğünce oluşturulan "Vergi Bilinci Takımları" okullarda eğitim vermeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği proje çerçevesinde Patnos ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere, vergi bilgi düzeyinin yerleştirilmesi, vergiye olan farkındalık düzeyleri ve pozitif bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim verildi.

Patnos Vergi Dairesi Müdürü Güven Ay, verginin devlet tarafından egemenlik gücüne dayanılarak, kamu harcamalarını finanse etmek üzere, karşılıksız ve hukuki cebir altında alınan parasal bir değer olduğunu söyledi.

Ay, vatandaşların vergiyi bir yük olarak görmemeleri gerektiğini ifade ederek, kamu hizmetlerinin sistemli şekilde devam edebilmesi için vergi ödemenin önemli olduğuna dikkati çekti.