Patrikhane'den Gazze'deki Kilise Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Patrikhane'den Gazze'deki Kilise Saldırısına Kınama

17.07.2025 18:57
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Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gazze'deki kiliseye yönelik saldırıyı ve sivillerin tehlikede olduğunu kınadı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesine (Latin Manastırı) yönelik saldırısını kınadı.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, güvenli bir sığınak arayan sivillerin ve özellikle de özel ihtiyaç sahiplerinin hayatını tehlikeye atan saldırının kınandığı belirtildi.

Çoğunluğu çocuk ve 54'ü özel ihtiyaç sahibi olmak üzere yüzlerce kişinin bulunduğu kiliseyi hedef alan saldırının, savaş zamanlarında insanlar için güvenli sığınak olması gereken ibadethanelerin kutsallığı ile insan onurunun açık ihlali olduğu belirtildi.

Saldırıda kilisenin büyük kısmının tahrip olduğu ve özel ihtiyaç sahiplerinin solunum cihazlarını alamadan kiliseyi boşaltmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, "Gazze'deki ibadethaneler ile insani merkezleri koruma ve siviller ile ibadethaneleri hedef alan saldırıların suç sayıldığı uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini sağlama" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu bugün, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef almıştı.

Saldırıda, daha önce İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, kilisede yerinden edilen yaklaşık 400 Hristiyan'ın barındığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Patrikhane'den Gazze'deki Kilise Saldırısına Kınama - Son Dakika

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