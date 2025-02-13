Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta iki otomobil birbirine girdi. Pazarcık ilçesinde iki aracın çarpıştığını öğrenen ekipler harekete geçti.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.İ, Y.Ç, A.H. ve C.A. kurtarılamadı.
Diğer yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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