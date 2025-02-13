Kahramanmaraş\'ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil birbirine girdi. Pazarcık ilçesinde iki aracın çarpıştığını öğrenen ekipler harekete geçti.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.İ, Y.Ç, A.H. ve C.A. kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.