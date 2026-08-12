Pazarcık'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ta motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
E.A.C. yönetimindeki 46 P 2577 plakalı hafif ticari araç, Akdemir Mahallesi'nde Hasan Durmaz idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Durmaz hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Ali Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü E.A.C yaralandı.
Yaralılar, Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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