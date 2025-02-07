Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı Yapıldı

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Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 7 gündem maddesi görüşüldü. 2025 yılı zabıta ve itfaiye personelinin fazla mesai ve meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri, atık su tarifeleri, Belediye harç tarifeleri, katı atık bertaraf tarifeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıya CHP Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat da katıldı.