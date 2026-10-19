Pazaryeri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü için çelenk töreni düzenlendi, yemek verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Pazaryeri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü için çelenk töreni düzenlendi, yemek verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pazaryeri\'de 19 Ekim Muhtarlar Günü için çelenk töreni düzenlendi, yemek verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin muhtarları kutladı; Başkan Tekin muhtarlar onuruna yemek verdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Pazaryeri Muhtarlar Birliği adına Beşikli Mahallesi Muhtarı Bayram Keteci, Nazifpaşa Köyü Muhtarı Okan Güneş ve Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, muhtarlar adına Bozcaarmut Köyü Muhtarı Adem Tekin konuşma yaptı.

Program kapsamında Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, muhtarları makamında kabul ederek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de muhtarları makamında ağırlayarak günlerini tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Tekin, daha sonra Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi'nde muhtarlar onuruna yemek verdi.

Kutlama programına Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, Ak Parti ve Yeni Parti ilçe başkanları, daire amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA
Muhtarlar GünüYerel HaberlerZekiye TekinMustafa KaraYemek TarifiKutlamalarPazaryeriBilecikHükümetGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Süleymancılar’a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:24:53. #7.12#
SON DAKİKA: Pazaryeri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü için çelenk töreni düzenlendi, yemek verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei