Pazaryeri Kick Boks Takımı Konya'da İkincilik ve Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pazaryeri Kick Boks Takımı Konya'da İkincilik ve Üçüncülük Elde Etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin Kick Boks takımı, Konya'da düzenlenen Kick Boks Turnuvasında ikincilik ve üçüncülük kazandı. Ömer Faruk Özbay ve Efecan Güçlü, Türkiye ikincisi ve üçüncüsü olarak madalya elde etti. Sporcular, ilçeye dönüşlerinde büyük bir karşılama ile karşılandı.

10.07.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri Kick Boks takımı, Konya'da yapılan 8 bin sporcunun katıldığı Kick Boks Turnuvasında ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Pazaryerin ilçesinde Bilecik ilini temsilen katılan Ömer Faruk Özbay, Tuba Nur Yağcı, Efecan Güçlü, Fatmagül Yağcı, Rana Karaca, Leyla Uğur, Yağmur Güçlü, Azra Ceylan, isimli sporcular katıldı.

Sporculardan Ömer Faruk Özbay 32 kg minik erkekler point fighting kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, Efecan Güçlü, 84 kg genç erkekler kicklight kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Sporcuların ilçeye dönüşünde Pazaryeri çarşı meydanında aileleri ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Belediye Başkanı Tekin karşılama töreninde sporcuları ve antrenör Fehmi Piliç'i kutlayarak kendileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Kick Boks Bilecik il temsilcisi ve Antrenörü, Fehmi Piliç "Şükür Türkiye Kick Boks Açık Kick Boks Şampiyonasından madalya ile döndük. Öğrencilerimiz için bizi maddi manevi her konuda destekleyen Pazaryeri Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin ve İl Spor Müdürümüz Sayın Yasin Özdemir'e sonsuz teşekkürlerimizi sunar, müsabakaya katılan sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı kutlarım." dedi.

Kaynak: AA

Pazaryeri, Türkiye, Bilecik, Konya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri Kick Boks Takımı Konya'da İkincilik ve Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:45:54. #1.11#
SON DAKİKA: Pazaryeri Kick Boks Takımı Konya'da İkincilik ve Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement