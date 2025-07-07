Pazaryeri'nde Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Pazaryeri'nde jandarmaya teslim olan Gazi U, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
İlçeye bağlı Günyurdu köyünde 2 Temmuz'da çıkan kavgada, Gazi U, Ogün A'ya tabancayla ateş etmişti. Ogün A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, otomobiliyle kaçan Gazi U'nun yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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