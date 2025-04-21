Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan T. idaresindeki 11 DY 146 plakalı otomobil Karaköy- Pazaryeri arasında aracın aksının çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.
Yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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