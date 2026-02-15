Pazaryeri\'nde Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Oğuzhan İ. yönetimindeki 07 AND 309 plakalı otomobil ile Burak Ö. idaresindeki 16 AEB 341 plakalı otomobil, Fırınlar köyü kavşağında çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
