Pegasus'tan Orta Doğu Uçuşlarına İptal - Son Dakika
Pegasus'tan Orta Doğu Uçuşlarına İptal

24.03.2026 11:54
Pegasus, İran ve Orta Doğu uçuşlarını 12 Nisan'a kadar iptal etti.

PEGASUS Hava Yolları, güvenlik riskleri nedeniyle başta İran olmak üzere tüm Orta Doğu uçuşlarının iptal süresini 12 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak şirketinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Tüm İran ve Irak uçuşlarımız, gidişleri 12.04.2026, dönüşleri 13.04.2026 olan seferler dahil, iptal edilmiştir. Kuveyt, Bahreyn, Doha, Dammam, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Amman ve Beyrut uçuşlarımız, gidişleri 12.04.2026, dönüşleri 13.04.2026 olan seferler dahil, iptal edilmiştir. Riyad uçuşlarımız gidişleri 31.03.2026 - dönüşleri 01.04.2026 olan seferler dahil iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pegasus'tan Orta Doğu Uçuşlarına İptal - Son Dakika

