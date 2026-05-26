Pekin'de Türk vatandaşları bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pekin'de Türk vatandaşları bayramlaştı

26.05.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, büyükelçilikte düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. Ünal, 2026-2035 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında 'Milli Aile Haftası'nı kutladı.

Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları, Pekin Büyükelçiliği'nde bayramlaştı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının temsilcileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Ünal, buradaki hitabında, katılan herkesin bayramını kutladı, bu vesileyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Ünal, bu çerçevede her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanmasına karar verildiğini belirtti.

Ünal, "Milli Aile Haftası'nın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı ile aynı günlere denk gelmesini ayrıca çok anlamlı buluyoruz." dedi.

Bayramlaşmanın ardından konuklara çay ve kek ikram edildi.

Kaynak: AA

Selçuk Ünal, Diplomasi, Türkiye, Kültür, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pekin'de Türk vatandaşları bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış Eline sandalyeyi alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış! Eline sandalyeyi alıp koşan bile var
16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
15:27
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:44:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Pekin'de Türk vatandaşları bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.