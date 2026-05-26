Pekin'de Türk vatandaşları bayramlaştı

Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları, Pekin Büyükelçiliği'nde bayramlaştı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının temsilcileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Ünal, buradaki hitabında, katılan herkesin bayramını kutladı, bu vesileyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Ünal, bu çerçevede her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanmasına karar verildiğini belirtti.

Ünal, "Milli Aile Haftası'nın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı ile aynı günlere denk gelmesini ayrıca çok anlamlı buluyoruz." dedi.

Bayramlaşmanın ardından konuklara çay ve kek ikram edildi.