Pekin\'de Yabancı Sermayeli İşletmelerde Artış

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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 2024 yılında yeni kurulan yabancı sermayeli işletme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16,4 artarak 2.012'ye ulaştı.

Beijing Belediyesi Ticaret Bürosu Müdür Yardımcısı Guo Wenjie, söz konusu büyüme oranının ulusal ortalamayı 6,5 yüzde puan aştığını söyledi.

Guo, geçen yıldan bu yana yatırım kolaylığını artırmak, yabancı yatırım düzenlemelerini hayata geçirmek, yabancı sermayeli işletmelerle yuvarlak masa toplantılarını yoğunlaştırmak ve bu işletmelerin taleplerine aktif olarak yanıt vermek gibi bir dizi iş dostu önlemi uygulamaya koyduklarını belirtti.

Guo, "Katma değere sahip telekomünikasyon ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde genişletilmiş dışa açılma politikalarının sunduğu fırsatları değerlendirecek ve daha fazla yabancı yatırımlı simgesel öneme sahip proje çekmek için çaba göstereceğiz" dedi.

Guo, "Beijing, küresel hizmet ortaklıklarını güçlendirmeye ve yabancı yatırım süreçlerinin yasallaştırılmasını ve standardizasyonunu geliştirmeye devam edecek. Ayrıca ticaretin düzenlenmesine yönelik yeni bir reform paketini uygulamayı, sınır ötesi hizmet ticareti için negatif liste yönetim sistemini uygulamayı ve hem dış ticareti hem de yabancı yatırımı istikrara kavuşturmak üzere çalışmayı da planlıyoruz" ifadelerini kullandı.