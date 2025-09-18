Pelin Karaca'nın Katilinin Cezası Kesildi - Son Dakika
Pelin Karaca'nın Katilinin Cezası Kesildi

18.09.2025 10:49
Pelin Karaca’yı öldüren Ali Uysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'da geçen yıl kayıp olarak aranırken Uşak'ta cesedi bulunan Pelin Karaca'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde dün yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Ali Uysal (38) ile taraf avukatları ve 21 yaşındaki maktul Pelin Karaca'nın ailesi katıldı.

Son kez savunması alınan sanık Ali Uysal, Karaca'nın ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

Uysal, kız arkadaşı olduğunu savunduğu Karaca ile ormanlık alanda tartıştıklarını, bu sırada eğimli yolda park halinde bulunan otomobilin freninin boşalması sonucu Karaca'nın aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini iddia etti.

Sanık, Karaca'nın öldüğünü anlayınca korkuya kapıldığını, bu nedenle cesedi Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alana götürüp gömdüğünü anlattı.

Mahkeme heyeti, Uysal'a tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Baba Nuh Karaca, kararın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Kızımın kanı yerde kalmadı. O, gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası acımıza bir nebze teselli oldu." dedi.

Kızının fotoğrafını öpen ve gözyaşı döken anne Bihal Karaca da evladına verdiği adalet sözünü tuttuğunu dile getirerek, "Pelin'im, ben sana verdiğim sözü tuttum. Kanını yerde bırakmadım. Devletimiz gereken cezayı verdi, Allah razı olsun. Artık kızımın mezarına gidip müjdeyi vereceğim." diye konuştu.

Olay

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül 2024'ten sonra haber alınamayan Pelin Karaca'nın ailesi polise başvurmuş, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ali Uysal gözaltına alınmıştı. Uysal, ifadesinde Karaca'nın cesedini 7 Ekim'de Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtmiş, şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada kadının cesedi bulunmuştu. Uysal, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

