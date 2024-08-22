Pelosi'nin canlı yayını protestocular tarafından kesildi - Son Dakika
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Pelosi'nin canlı yayını protestocular tarafından kesildi

Filistin destekçisi protestocular, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin canlı yayınını yarıda kesti. Pelosi, İsrail'e gönderilen askeri yardımın durdurulmasını talep eden protestocuların bağırması üzerine programda Gazze ile ilgili bir soru soruldu.

22.08.2024 11:48
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ABD'nin İsrail'e gönderdiği askeri yardımın durdurulmasını talep eden Filistin destekçisi protestocular, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin canlı yayınını yarıda kesti.

Pelosi, Illinois eyaletinin Chicago kentinde düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nin (DNC) ikinci gecesinin ardından CBS televizyonunun canlı yayınına katıldı.

Programda, Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilme kararı hakkında konuşulduğu sırada seyirciler arasında bağıran protestocular duyulurken sunucu Stephen Colbert protestoculara seslenerek konuğuna Gazze ile ilgili bir soru soracağına söz verdi.

Pelosi, programda ABD'nin İsrail'e karşı bir taahhüdü olduğunu vurgulayarak "Bunu yapmak bizim güvenlik çıkarımıza olmuştur. İsrail bir terör örgütü tarafından saldırıya uğradı. Rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz ama Gazze'de çocukların öldürülmesini de istemiyoruz ve bu yüzden bir çözüm bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Protestocuların tekrar bağırmaya başlaması üzerine Pelosi, "Savaşın medeni bir toplumda yeri yoktur." ifadesiyle konuşmasına devam ederken sunucu Colbert ise araya girerek "Burada devam eden protestolardan da görebileceğiniz gibi bu cevap bazı insanları tatmin etmiyor." dedi.

Colbert, protestoların devam etmesi üzerine Pelosi'ye onlara yanıt vermek isteyip istemediğini sordu. Protestocular "ABD'nin Gazze halkını öldürmek için İsrail'e silah sağlamada herhangi bir rolü olmaması gerektiği" çağrısı yaptı.

'İki devletli çözüm olmalı'

Programın devamında Pelosi, İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözümü desteklediğini ifade etti.

Pelosi, İsrail'in "kendini savunma hakkına sahip olduğunu" savunarak "İki devletli bir çözüm olmalı. Bölgede güvenli bir Yahudi demokratik devleti olan İsrail ve kendi güvenli ülkelerine sahip Filistinliler olmak üzere iki devletli bir çözüm olmadan barış olamaz." dedi.

Protestonun devam etmesi üzerine Colbert, "Lütfen konuklarımın sözünü kesmeyin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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