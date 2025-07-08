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Pembe Göl Yeniden Pembe Oldu

Pembe Göl Yeniden Pembe Oldu
08.07.2025 11:16
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Aşırı yağışlar nedeniyle rengini kaybeden Pembe Göl, 3 yıl aradan sonra tekrar pembeye döndü.

Senegal'de aşırı yağışlar nedeniyle rengini kaybeden Pembe Göl, yaklaşık 3 yılın sonunda yeniden pembeleşti.

Başkent Dakar'a 35 kilometre mesafede bulunan ve yerel dil Volofçada "Retba" ismiyle bilinen Pembe Göl, yeniden pembe renge büründü.

Dünyanın en tuzlu gölleri arasında yer alan ve barındırdığı "Dunaliella salina" isimli alg sayesinde pembe tonlara bürünen göl, hem turizm hem de bölge ekonomisi açısından önemli bir yer teşkil ediyor.

İkonik Paris-Dakar Rallisi'nin de uzun yıllar bitiş noktası olarak kullanılan göl, Senegal denilince akla ilk gelen doğal güzelliklerin başında geliyor.

Pembe göl, aynı zamanda Senegal ekonomisi için önemli bir kaynak olan tuz üretimiyle de öne çıkıyor.

Yılda yaklaşık 60 bin ton tuzun çıkarıldığı gölde 3 bin kişi de geçimini bu işten sağlıyor.

Maksimum 3 metre derinliğe sahip gölde, tuz üretimi kurak mevsim olarak kabul edilen kasımdan hazirana kadar gerçekleşiyor.

Söz konusu dönemde genellikle Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan gelen mevsimlik işçiler elleriyle tuz çıkarıyor.

Pembe rengin kaynağı yeşil bir alg

Gölün pembe rengi, tuzu seven (halofilik) Dunaliella salina isimli yeşil algın çoğalmasıyla ortaya çıkıyor.

Bu mikroskobik alg, kendini korumak ve tuzlu ortama uyum sağlamak için kırmızı renkte pigment üretiyor ve böylece göl pembeye bürünüyor.

Litre başına yaklaşık 400 gram tuz barındıran göldeki tuzluluk oranı düştükçe söz konusu alg pigment üretemez hale geliyor ve göl yeşillenmeye başlıyor.

UNESCO Dünya Mirası aday listesinde yer alan Pembe Göl, 2022'den bu yana pembe rengini arıyordu.

Aşırı yağışlarda yeşillendi

Dakar ve çevresinde 2022'deki aşırı yağışlar sellere neden olmuş ve afet bölgelerindeki sular haftalarca çekilmemişti.

Son çare olarak sel suları doğrudan Pembe Göl'e tahliye edilmiş ve göldeki su seviyesi 3 metreden 6 metreye yükselmişti.

Su seviyesinin artması göldeki tuz yoğunluğunu da azaltarak, alglerin kırmızı renk pigment üretmesini engellemişti.

Göl sadece yeşermekle kalmamış aynı zamanda turizm ve bölgedeki tuzculuk faaliyetleri de bu durumdan olumsuz etkilenmişti.

Gölün yeniden pembeleşmesi için göldeki fazla su yakınlarda açılan başka bir havzaya tahliye edilmiş ve böylece su seviyesi eski haline dönmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pembe Göl Yeniden Pembe Oldu - Son Dakika

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