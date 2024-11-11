Pencap'ta Hava Kirliliği Alarmı - Son Dakika
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Pencap'ta Hava Kirliliği Alarmı

UNICEF, Pencap'taki hava kirliliğinin 11 milyon çocuğun sağlığını tehdit ettiğini uyardı.

11.11.2024 19:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde etkili olan hava kirliliği sebebiyle 11 milyon çocuğun sağlığının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF Pakistan Temsilcisi Abdullah Fadıl, yaptığı açıklamada, Pencap'taki hava kirliliğinden etkilenen 5 yaşın altındaki 11 milyon çocuk ve diğerleri için hava kirliliğini azaltmak üzere acil ve daha fazla çaba göstermesi konusunda hükümete çağrıda bulundu.

Fadıl, hava kirliliğinin 11 milyon çocuğun sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulunarak, "Bu rekor seviyedeki hava kirliliğinden önce, Pakistan'da 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 12'si hava kirliliğinden kaynaklanıyordu." dedi.

Bu yıl devam eden hava kirliliğinin etkilerini değerlendirmenin zaman alacağını ifade eden Fadıl, havadaki kirlilik miktarının ikiye ya da üçe katlanmasının özellikle çocuklar ve hamile kadınlar üzerinde yıkıcı etkileri olacağını vurguladı.

Pakistan'da hükümet, en fazla nüfusa sahip Pencap'ın bazı kentlerinde, hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle parklar, hayvanat bahçeleri, müzeler ve tarihi yerleri 17 Kasım'a kadar kapatmıştı.

Pencap eyaleti yönetimi, vatandaşlara maske kullanmalarını zorunlu kılsa da büyük ölçüde bu karara uyulmadı.

Kirlilikle mücadele konusunda hükümetin yapay yağmur yağdırma yöntemini araştırdığı belirtiliyor.

Pencap'ta hava kirliliği alarmı

Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, düzenlediği basın toplantısında, Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan kentlerinde ilk ve orta dereceli okulların 17 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurmuştu.

Yetkililer, söz konusu kentlerde maske takmanın zorunlu olduğunu vurgulayarak, halka gerekmedikçe sokağa çıkmama çağrısı yapmıştı.

Pencap hükümeti, 30 Ekim'de, Lahor'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesini düşüren aktivitelere kısıtlama getirmişti.

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, kentteki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "kabul edilebilir" olarak görülen seviyenin 40 kat üzerine çıkmış ve Lahor, "dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir" haline gelmişti.

Kaynak: AA

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