Pençe-Kilit harekat bölgesine hava harekatı: 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit harekat bölgesine hava harekatı: 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

12.08.2024 13:42
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudutların güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Mehmetçiğin Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergilediği, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir ettiği, terör örgütü PKK'yı bölgeden silip atmak için mücadele verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak."

Kaynak: AA

Irak, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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