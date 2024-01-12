Pençe-Kilit Harekatı\'nda 1 asker daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 6\'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 askerin daha şehit olduğunu açıklarken, şehit sayısı 6'ya yükseldi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA