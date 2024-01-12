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Kilit Harekatı'nda 5 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı - Son Dakika
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Kilit Harekatı'nda 5 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı.

Kilit Harekatı\'nda 5 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı
12.01.2024 - 22:13,
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Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, çatışmada 12 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

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