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Pazaryeri'de şehitler için anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Pazaryeri'de şehitler için anma etkinliği düzenlendi

Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü birlikte Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerleri anma etkinliği düzenledi.

Pazaryeri\'de şehitler için anma etkinliği düzenlendi
21.01.2024 - 15:46,
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Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü birlikte Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerleri anma etkinliği düzenledi.

75 kişilik grup, 6 kilometrelik yürüyüş sonrası teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve Fatiha okudu.

30 santimetre kar kalınlığında Sarıdayı ve Dereköy köyleri arasında 6 kilometrelik yürüyüş sonunda Kaymakam Kahraman, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ve tüm şehitler anmak için bu yürüyüşü düzenlediklerini belirterek katılım gösterenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu, Sarıdayı Köyü Muhtarı Nizamettin Yılmaz, Jandarma ve Orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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